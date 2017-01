Mas: "Si tan delicte era el 9-N, com pot ser que ningú actués aquell dia?"

L’expresident de la Generalitat, Artur Mas, està cridat a declarar com a imputat el proper 6 de febrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per haver posat les urnes el 9 de novembre de l’any 2014, un judici que per Mas “no té base legal” . “És un judici instat per la Fiscalia General de l’Estat en connivència amb el govern espanyol del PP”, ha dit en una entrevista aquest matí a Onda Cero.

En aquest sentit, l’expresident de la Generalitat s’ha preguntat: “Si tan delicte era el 9-N, com pot ser que aquell dia ni cap fiscal ni jutge instés el tancament dels col·legis on es votava? Consideren que és un delicte i ningú actua?” Per a ell la resposta és clara: “No van fer res perquè no té base legal, ens persegueixen per les nostres idees, no per haver desobeït un tribunal”. Convençut que el 9-N no es va cometre cap delicte, Mas ha deixat clar que “arribarem fins els tribunals europeus per a defensar-nos, per demostrar que no hi havia cap delicte ni cap intenció de cometre’n cap”.

Sobre la mobilització organitzada per les entitats sobiranistes el proper 6-F per donar suport a Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, l’expresident ha deixat clar que “la intenció no és pressionar els jutges, però la gent ha de tenir dret a manifestar-se”, i ha ironitzat: “O tampoc això és possible a Espanya?”