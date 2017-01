Mas: "El 6-F demostrarem com el 9-N que el sobiranisme neix de la gent"

Durant la conferència, l'expresident de la Generalitat ha assenyalat que "hem de llançar el missatge a Europa i al món que el sobiranisme és un moviment de la gent, cívic i pacífic", i ha contrastat el tarannà del sobiranisme amb les eines que utilitzen des de les institucions de l'Estat: "L'Operació Catalunya no era un pla per invertir en Rodalies, era una estratègia elaborada en alguns despatxos de ministeris de l'Estat per acabar amb els líders polítics el sobiranisme". En aquest sentit, Mas ha subratllat que el judici del 9-N ha de servir perquè "els indecisos facin el pas i defensin el dret a decidir i donin suport al referèndum que impulsa el president Puigdemont". I per això, ha llençat un missatge als contraris a la independència: "Els recomano que votin perquè amb una participació que superi el 50% i amb un SÍ esclatant, el missatge és guanyador; si jo fos del NO -que no ho sóc- hi aniria".

La conferència ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Matadepera, Mireia Solsona, i el coordinador organitzatiu del Partit Demòcrata, David Bonvehí. Per la seva banda, Solsona ha introduït la conferència del president Mas davant de gairebé 300 persones que han estat repartides en diferents sales i ha traslladat el màxim suport al president abans del judici del 6 de febrer "com vam fer a l'acte dels alcaldes en suport al 9N de l'octubre del 2014".