En aquest sentit, assenyala que "en només una setmana Donald Trump ha donat sobrades mostres d'una política nociva i perillosa: anunciant la prohibició d'entrar a persones segons la seva religió i nacionalitat, deixant en un limb legal a persones que fa anys que viuen a EUA i tenen allà la seva família, anunciant la construcció d'un mur a la frontera amb Mèxic i amenaçant els drets de les dones i les minories..." Per a Colau, "quan es violen els drets d'un col·lectiu, tots ens tornem molt més vulnerables".

Per tot això, assegura que "callar no és una opció. La 'Immigration Ban' de Trump està rebent crítiques de representants polítics de tot el món. També ha mobilitzat massivament als ciutadans nord-americans, tant als carrers com a les xarxes", i afirma que "des de Barcelona volem unir-nos a la xarxa de resistència que estan impulsant el moviment de les #WomensMarch, a les milers de persones que de forma espontània han abarrotat els aeroports, als molts alcaldes i alcaldesses que han alçat la seva veu i han convertit les seves ciutats en #SanctuaryCities (ciutats refugi)". I, finalment, conclou amb una contundent frase: "Si els Estats d'Europa no reaccionen ràpid i amb contundència, aviat pot ser massa tard".