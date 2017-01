Salta d'un pont per evitar que els Mossos el detinguin per amenaçar l'exparella

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per insultar i amenaçar l'exparella en ple carrer a Girona. Ha estat la mateixa víctima qui ha alertat la policia cap a quarts de tres de la tarda. Els agents, s'han dirigit immediatament fins al lloc de l'avís, a la rambla de la Llibertat. Quan ha vist la policia, el sospitós ha intentat fugir, iniciant així una persecució pels carrers de la ciutat. A l'alçada del pont de Sant Feliu, l'agressor ha saltat al riu per intentar escapar-se dels Mossos. Finalment, els agents l'han fet sortir i l'han detingut al barri de Pedret. L'arrestat no té dictada cap ordre d'allunyament cap a la dona.