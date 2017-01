| ACN La ministra escocesa ha viatjat a Brussel·les per comparèixer aquesta tarda, juntament amb el ministre principal de Gibraltar, Fabian Picardo, al comitè d’Afers Constitucionals del Parlament Europeu. La cita pretenia copsar les opinions d’aquests dos territoris després del Brexit, i ha estat molt marcada per les intervencions dels eurodiputats espanyols, com el cap de files del PP, Esteban González Pons. L’eurodiputat espanyol ha avisat Escòcia que no s’hauria d’explicar al Parlament Europeu a Brussel·les, sinó al parlament de Westminster, a Londres. “Sap tan bé com jo que no podem tenir més interlocutor que Westminster, que el govern del Regne Unit”, ha dit González Pons a Hyslop. La presidenta del comitè, la polonesa del grup popular europeu Danuta Hübner, ha contestat González Pons recordant-li que tant Hyslop com Picardo eren a Brussel·les “convidats pel comitè”. “Volem escoltar tothom perquè som el Parlament Europeu. Tingueu això en compte, companys, i no acuseu els nostres convidats de tenir males intencions”, ha remarcat Hübner. A la “cua” per tornar a la UE González Pons ha avisat Escòcia que “Brexit és Brexit” i que no tolerarà “solucions a la carta” segons si un territori és més pro-europeu que un altre. El popular ha dit que si Escòcia opta per la independència del Regne Unit i vol tornar a la UE s’haurà de “posar a al cua”, per “darrere d’Albània, Macedònia, Montenegro, Sèrbia o Turquia”. “Les regles són les regles”; ha dit, remarcant que l’Eurocambra “no pot entrar en els afers interns del Regne Unit”. “No podem aprofitar el Brexit per crear cap tipus de discordança constitucional al Regne Unit. Hem de respectar els seus afers interns”, ha dit González Pons sobre Escòcia. Amb tot, quan s’ha referit a Gibraltar, el popular ha dit que “ha d’escollir entre anar-se’n de la UE amb el Regne Unit o quedar-s’hi de la mà d’Espanya”. L’eurodiputada britànica del partit conservador Julie Girling ha lamentat l’actitud del representant espanyol i ha demanat “obertura de mires”. “El que es valoraria d’aquest comitè és que es demostrés, més del que alguns membres han fet, una obertura de mires per parlar d’aquests temes i resistir la temptació, per altres motius polítics, de saltar al tema i treure profit per un mateix”, ha criticat.











“No criticaré el comitè” En declaracions a l’ACN, Hyslop ha evitat valorar les paraules de González Pons, i s’ha limitat a dir que hi ha eurodiputats “amb posicionaments ferms”. La ministra escocesa ha indicat que el paper d’Escòcia i la seva relació amb la UE al final “s’haurà de negociar a la Comissió i el Consell” i que el seu govern reconeix que és Londres, com a estat membre, qui participarà de les discussions. “Sóc una convidada del comitè i no el criticaré, però la gent té posicionaments ferms”, ha admès. “Però hem de mirar al tema de forma racional, valorar on serà Europa en el futur, on raurà l’interès comú entre els estats membres per tenir una relació amb Escòcia”, ha dit. Segons Hyslop, quan González Pons ha avisat Escòcia que s’hauria de posar “a la cua” de la UE, ha anat “molt més enllà” del que ella ha explicat avui a Brussel·les. “No estem, encara, en aquest escenari”, ha dit, remarcant que la proposta actual del govern escocès és poder seguir al mercat únic i dins, també, del Regne Unit. Picardo: “Gibraltar mai serà espanyol” Davant de les peticions de González Pons al ministre principal de Gibraltar perquè accepti la co-sobirania espanyola per seguir a la Unió Europea o es resigni a ser “la colònia d’un país tercer” a la UE, Fabian Picardo ha advertit que “Gibraltar mai serà espanyol”. “Visquin en la realitat”, ha dit Picardo als polítics espanyols, afegint que la voluntat dels gibraltarenys per seguir sent britànics “s’ha reforçat” en els darrers temps per “l’actitud espanyola”. “No som masoquistes, el que volem és que ens respectin”, ha dit Fabian Picardo, que ha denunciat les “contradiccions” de l’actitud del PP pel que fa a Escòcia i Gibraltar. “Respecteu el dret democràtic de les persones a decidir el seu propi futur”, ha dit durant la seva resposta a la pregunta de si atribuïa aquest doble raser a la situació a Catalunya. “Perquè Espanya no treballa positivament, perquè sempre intenta treure’ns la casa?”, ha preguntat.