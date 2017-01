Vila, que al mati ha assistit a la clausura del IV Centenari de la mort de Miguel de Cervantes, que s'ha celebrat al matí al Palau Reial de Madrid, s'ha trobat amb el ministre a la tarda en una reunió que ha qualificat de "discreta". "El que hem d'intentar és que hi hagi un marc de relació basat en la confiança i que no fem més soroll de l'imprescindible", ha sentenciat. El conseller no ha volgut confirmar que s'hi hagi abordat el conflicte per les obres de Sixena, però si que ha apuntat que sobre aquesta qüestió que "lamentablement en aquesta legislatura l'intent de trobar una solució política no ha estat possible i no ha estat reeixida".

"Quan t'acabes d'enganxar els dits és difícil tornar a una taula de negociació. Hem de deixar que passin alguns mesos, que agafem perspectiva, i mentrestant veure com va evolucionant des del punt de vista judicial", ha dit. En tot cas, ha apuntat que la reunió "ha anat molt bé" i ha recordat que "els acords més importants sempre són difícils". Ha insistit que ell i el ministre mantenen una comunicació "fluida" que fa que "de tant en tant puguem contrastar si el que ens reporten els nostres equips sintonitza amb el feeling que tenim ell i jo".