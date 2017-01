Jané respon a Arrufat que té "la confiança plena" del president i del Govern

| ACN

El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha recordat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el Govern li han "reafirmat en més d'una ocasió la plena confiança amb l'alta responsabilitat" que té, preguntat per les declaracions del portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Quim Arrufat, en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dilluns al matí. Arrufat ha afirmat que Jané "no ha fet la feina" ni "les modificacions necessàries perquè la conselleria estigués alineada amb el procés independentista". Jané s'ha limitat a subratllar que des de la seva conselleria se senten "plenament legitimats" pel Govern i el seu president i ha preferit no entrar en detall en les valoracions d'Arrufat.