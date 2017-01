S'estrena la sèrie 'Obre els ulls', realitzada per La Xarxa i Creu Roja

| La Xarxa La sèrie 'Obre els ulls' realitzada per La Xarxa de Comunicació Local i Creu Roja Catalunya s'estrena a partir d'aquest dimarts a les televisions locals i al canal 159 de Movistar+. Al llarg d'11 capítols, de 55 minuts de durada, plantejaran la reflexió sobre si com a societat estem preparats per acollir les persones refugiades i garantir-los tot allò que necessiten per aconseguir l'autonomia a la nova societat que en molts casos acabarà esdevenint la seva.











La sèrie inclourà a 40 testimonis que debatran al voltant de temes com l'habitatge, la formació, la salut, els mitjans de comunicació, el treball, el model de cooperació, l'esport com a eina d'integració, el lleure o l'educació; i també coneixerem els 'invisibles', aquelles persones que fugen de situacions perilloses i que es troben amb grans barreres quan volen normalitzar les seves vides. La periodista Ruth Gumbau conduirà la sèrie des de Can Batlló durant 11 setmanes per explicar la realitat i les vivències de demandants d'asil, famílies acollidores i refugiats de països com Albània, El Salvador, Síria, Veneçuela, Bòsnia, Hondures, etc. També hi haurà la presència de metges, sociòlegs, periodistes, mestres, educadors, pedagogs, filòsofs, teòlegs i entitats d'ajuda als refugiats. Pel plató desfilaran l'expresident de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres; el pedagog, educador i periodista, Jaume Funes; la cap de l'Àrea Social de la Fundació Habitat3, Marta Olària; el director de les revistes 'Catalan International View' i 'ONGC', Francesc de Dalmases; el coordinador del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, David Minoves; el director del Màster en Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials, Xavi Giró, o el cap d'Esports del diari 'ARA', Toni Padilla, entre d'altres.