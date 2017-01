Toscano (PSOE): “La militància ens sorprendrà amb un suport massiu a Pedro Sánchez”

| Youtube Francisco Toscano és l’alcalde de Dos Hermanas, la localitat de Sevilla escollida per Pedro Sánchez per presentar la seva candidatura a les primàries del PSOE. Toscano, que governa amb majoria absoluta des de 1983, és una de les persones més fidels a l’exsecretari general. El també expresident de la Federació Andalusa de Municipis i Províncies (FAMP) és un dels grans suports que té Sánchez per guanyar les primàries del partit. En declaracions a El Món, Toscano està convençut que "la militància ens sorprendrà amb un suport massiu a Pedro Sánchez”.











Per què Sánchez ha escollit Dos Hermanas per presentar la seva candidatura? Pedro Sánchez no va escollir Dos Hermanas expressament. Sánchez ens va dir que després de reflexionar i d’un temps de silenci es presentaria, però que li deixéssim un temps perquè la campanya seria molt llarga. Quan va arribar aquest moment, ens va preguntar si ens semblava bé que el primer acte fos a Andalusia. És casualitat que sigui a Andalusia? Després d’haver anat a València i Astúries a explicar el seu moviment, era lògic que comences per Andalusia, per la força que té el partit allà. Per telèfon em va dir que estava pensant a fer un acte a Sevilla, però no vam trobar un lloc adequat. Per aquest motiu, vam decidir fer-ho a Dos Hermanas. De fet, la quantitat de militants que van venir a l’acte sabien que seria un dia important. La rebuda que va tenir, va posar de manifest que Sánchez s’havia de presentar.