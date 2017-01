Homs denuncia Rajoy a la Fiscalia per incomplir sentències del TC

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Francesc Homs , ha portat aquest dilluns a la Fiscalia "un possible delicte de desobediència i prevaricació" del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy , de l'exministre de Sanitat Alfonso Alonso i de l'exsecretària d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, Susana Camarero , per incomplir sentències del Tribunal Constitucional (TC) .

"Si la Fiscalia considera que el que vam fer el 9N o el que ha fet la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, són motiu de presentació de querelles per delictes de desobediència o prevaricació per desobeir el TC, hi ha qui s'ha passat tres pobles", ha sostingut en roda de premsa.

Segons Homs, la decisió de recórrer al fiscal s'empara en les "pròpies argumentacions" de la Fiscalia respecte a casos que afecten polítics i autoritats catalanes basant-se en resolucions del TC".