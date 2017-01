| ACN

“El que passa a Catalunya és un assalt judicial per part d’Espanya a la democràcia i a la llibertat d’expressió. Un assalt que també viola el principi de separació de poders”. Amb aquesta contundència s’expressa la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en un article a The New York Times, titulat Defending freedom in Catalonia. Forcadell, que està pendent de rebre la notificació del TSJC per la seva investigació per haver permès al Parlament el debat i votació de les conclusions de la comissió d'estudi del Procés constituent, explica el setge judicial que viu el país formulant la pregunta "En un parlament democràtic, es poden debatre els interessos dels ciutadans? Això és el que està en joc a Catalunya".

Forcadell assegura en l'article que "el meu únic delicte ha estat complir amb el meu deure com a presidenta del Parlament i permetre un debat que havia demanat la majoria de la cambra". I és sobre aquesta situació que la justícia espanyola acusa Forcadell de prevaricació i desobediència. En aquest sentit, la presidenta del Parlament explica que la seva investigació és "només un exemple més de l'estratègia de l'Estat espanyol d'emprar mesures judicials per interferir en els afers polítics de Catalunya", i lamenta que Madrid "és incapaç de resoldre un problema polític i haver de recórrer a "al sistema judicial polititzat per silenciar els dissidents i el debat democràtic".

La presidenta del Parlament també es refereix al judici del 6F, explicant que "l'anterior president i altres membres del govern de Catalunya han de ser sotmesos a judici pel sol fet d'haver organitzat una consulta pública en 2014 sobre la independència, en què més de 2,3 milions de catalans van participar. El seu crim va ser la creació de centres de votació perquè els ciutadans puguin expressar el seu punt de vista democràtic", alerta.