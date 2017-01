| ACN

Inés Arrimadas s'ha estrenat aquest dilluns com a portaveu estatal de C's en una roda de premsa on ha recordat que la seva formació ja ha demanat la compareixença al Parlament de Catalunya del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de diversos consellers pel suposat "ús de dades confidencials o espionatge" que es despenia de les manifestacions de l'exjutge Santiago Vidal. Segons Arrimadas, en el cas que no donin "explicacions creïbles", Ciutadans no descarta demanar la creació d'una comissió d'investigació al Parlament perquè els ciutadans estan "cansats que alguns polítics separatistes vulnerin una i altra vegada els drets dels catalans".