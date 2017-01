En Comú Podem proposarà la creació d'una comissió al Congrés sobre el dret a decidir

| ACN

El portaveu d’En Comú Podem, Xavier Domènech, ha avançat que aquesta setmana el seu grup presentarà una proposta firmada per una setantena de diputats per crear una comissió al Congrés per discutir el dret a decidir. Ho ha avançat en una entrevista a Rac1 en què ha afegit que la comissió hauria de servir per “superar l’operació diàleg, que no és ni operació ni diàleg”. Domènech vol que s’assumeixi que es tracta de “la crisi territorial més potent des de la Transició” i ha defensat que la comissió ha de servir perquè cadascú tingui l’obligació de fer un diagnòstic i aportar les seves solucions. Així mateix, Domènech ha considerat que la disposició per tirar endavant la comissió és bona i que hi ha possibilitats que tiri endavant.

Tot i la proposta de Domènech de crear una comissió per discutir la crisi territorial de l’Estat i el dret a decidir dels catalans, ha assegurat que el seu partit continuarà treballant per la consecució d’un referèndum. “En això no som ambigus”, ha afegit. La comissió hauria de servir, segons Domènech, per superar l’anomenada operació diàleg del govern espanyol. Una operació que “ni és diàleg ni és res”, ha assegurat. A més, segons Domènech, en aquesta comissió també hi podrien comparèixer els representants de la societat civil catalana.