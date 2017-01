| ACN

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha afirmat aquest dilluns que la "millor data" per fer el referèndum d'independència que planteja el Govern català és setembre, però s'ha obert a avançar-lo en funció dels esdeveniments dels pròxims mesos, com per exemple les eventuals inhabilitacions de càrrecs públics sobiranistes. "Es poden donar circumstàncies que facin inviable mantenir la data prevista de setembre. La millor opció és fer-lo el setembre, però cal tenir-lo a punt com més aviat millor", ha explicat en la roda de premsa posterior a la reunió dels dilluns de la direcció del partit.

Així, els republicans són partidaris de deixar la votació per a setembre, però seguir avançant en els preparatius perquè es pugui avançar en el cas que hi hagi consens entre els sobiranistes que és convenient situar-lo per abans de l'estiu.