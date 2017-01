El PDeCAT demana a la CUP centrar-se en guanyar el referèndum i evitar el debat sobre el calendari

El PDeCAT no vol entrar en debats sobre el calendari del referèndum i vol centrar-se en els arguments per ampliar la base social i política a favor del 'sí'. Així ho ha apuntat aquest dilluns la coordinadora general del partit, Marta Pascal , en roda de premsa.

"El referèndum s'ha de guanyar ara, al juliol, a l'agost, al setembre o quan es faci, estem en aquesta línia", ha afirmat Pascal. En aquest sentit, la dirigent s'ha mostrat "satisfeta" per la decisió dels cupaires de donar el 'sí' aquest cap de setmana als pressupostos.

"D'una vegada tots hem entès que allò important era la generositat, que no tenen segell de ningú, posar-nos d'acord en uns mínims" per uns comptes que són "instrument previ" al referèndum. Precisament per això, ha defensat que "l'encàrrec" de convocar-lo ja s'ha de "començar a desplegar".