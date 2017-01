Desallotgen la Torre Mapfre per un incendi en un restaurant proper

| Xarxes socials

Un incendi ha forçat aquest dilluns el desallotjament preventiu dels treballadors de la Torre Mapfre de Barcelona. El foc ha estat ocasionat en la campana extractroa de la cuina d'un restaurant proper, a la zona del Port Olímpic de Barcelona, però el fum s'ha extès per l'edifici. La companyia ha decretat la sortida del personal de l'edifici per evitar possibles danys, i paralelament, no hi ha hagut ferits.