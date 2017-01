| ACN El portaveu del Secretariat Nacional de la CUP i exdiputat, Quim Arrufat, ha apuntat que "hi ha una escala de grisos" a mig camí entre "obligar" els funcionaris a implicar-se al referèndum i el voluntariat. Arrufat ha posat com a exemple "personal acreditat per la Generalitat, que els tria per l'ocasió segons barems no de voluntariat ni ideològic sinó d'operativitat", ha afirmat aquest dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio.











Dos dies després que els cupaires donessin el seu 'sí' als pressupostos i posessin sobre la taula la condició de mantenir el suport al Govern si convoca el referèndum com a màxim al setembre, Arrufat ha apuntat també que la llei de transitorietat jurídica està "feta en un 95%" i que serà aprovada "quan el temps polític ho requereixi". "Pensem que s'haurà de convocar abans de l'estiu perquè tenim clar que la tensió judicial anirà en augment", ha insistit. Sense entrar en detalls, Arrufat també ha assegurat que hi ha "diverses vies" per obtenir el cens dels catalans, que "s'haurà de comprovar i sotmetre a verificació" pública de forma habitual. "Totes legals", ha insistit després que el jutge i exsenador d'ERC, Santi Vidal, assegurés en conferències que el Govern aconseguia les dades fiscals dels catalans de forma il·legal. "La Generalitat té accés, autoritza censos, caldrà verificar-los i donar temps per modificar-los a última hora", ha afegit Arrufat.