L’Audiència espanyola multa Òmnium i l’ANC amb 440.000 euros per la Gigaenquesta

| ACN

L'Audiència Nacional espanyola ha ha sancionat Òmnium i l'ANC amb 440.000 euris per haver recollit dades no permeses de milers de catalans "amb finalitats ideològiques" quan es va dur a terme la Gigaenquesta, en que voluntaris explicaven en domicilis particulars en què consistia el 9N i la necessitat d'expressar-se a les urnes. De fet, és una execució de la sanció que ja havia estat imposada, però que les entitats sobiranistes havien recorregut. I la notícia ha arribat a través del diari El País, que assegura que l'ANC i Òmnium han rebut la notificació. Un extrem que l'ANC ha desmentit: "Nosaltres no hem rebut res, i lamentem que un determinat mitjà de comunicació rebi informacions judicials abans que les parts afectades, això demostra com s'entenen en aquest estat les garanties judicials", expliquen a El Món des de l'ANC.

Segons explica El País, l'Audiència espanyola "acaba de denegar el recurs d'aquests col·lectius contra una sanció de 400.000 euros de l'Agència de Protecció de Dades per preguntar la ideologia d'aquests ciutadans i per si votarien a favor de la independència. L'Audiència ordena l'execució ja de la multa per la via de constrenyiment".