Arrimadas augura eleccions “en els propers mesos” malgrat el ‘sí’ de la CUP

| G.A

La nova portaveu de C’s a escala estatal, Inés Arrimadas, ha considerat “gairebé impossible” que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, esgoti la legislatura malgrat el ‘sí’ de la CUP als pressupostos. En una entrevista a TVE, Arrimadas ha afirmat que la CUP ha donat el vistiplau als comptes perquè no estava disposada a “penjar-se el pes polític” d’unes noves eleccions immediates però ha afegit que aquestes arribaran “en els propers mesos”. “Catalunya depèn de la CUP però aquesta situació no es pot mantenir”, ha declarat. D’altra banda, ha considerat que l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, és la “millor aliada” de Puigdemont amb la independència i li ha reclamat que es tregui la “careta”.

Arrimadas ha criticat que el Govern està “centrat exclusivament en la independència i en dir que repetiran el 9-N”. Ha augurat que el referèndum “no es podrà fer” o que, en tot cas, el que es farà serà una repetició del 9-N que “no servirà per a res” i per això ha afirmat que hi haurà nous comicis.

La presidenta del grup parlamentari de C’s a Catalunya ha assegurat veure aquesta situació amb “optimisme” ja que ha defensat que amb nous comicis aquest any, Catalunya tindrà l’oportunitat de “recuperar el sentit comú”.

En ser preguntada per Colau i l’entorn dels ‘comuns’, Arrimadas ha dit que la batlle barcelonina és el “millor instrument” de Puigdemont “per continuar amb el debat de la separació”. “Cal treure’s la careta i ser clars”, li ha exigit. Segons ella, qui voti Colau ha de tenir clar que està “donant suport a les tesis independentistes”.

Davant la possibilitat que el Govern convoqui el referèndum de manera unilateral, la líder catalana de la formació taronja ha reclamat al govern espanyol que “protegeixi” els funcionaris catalans davant de les “pressions” que puguin patir. D’altra banda, també ha exigit a l’executiu de Mariano Rajoy que passi del diàleg a les “concrecions” i ha situat alguns temes clau com el finançament o les infraestructures.

La nova portaveu de C’s s’ha referit també a la polèmica per les declaracions de l’exsenador Santiago Vidal assegurant que durant quatre mesos que han durat les seves xerrades ningú de l’entorn de Vidal “ha dit que fos fals” el que en elles es deia. Arrimadas ha afirmat que no la sorprendria que el Govern “se saltés les lleis” en el sentit que indicava l’exjutge ja que ha afirmat que “ho fa constantment” amb altres normes i resolucions judicials.

Per últim, ha defensat el procés intern que està vivint el partit a les portes del seu congrés rebutjant les crítiques per la participació del 34% en les primàries d’aquest cap de setmana i defensant que són el partit “més democràtic d’Espanya” i el lideratge d’Albert Rivera. A més, ha dit que la formació es prepara per poder liderar un nou govern a l’Estat a partir del 2019.