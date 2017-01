Mas creu que el PDeCAT s'ha mullat més que ERC en el procés

| Jordi Borràs

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha considerat que el judici pel 9N, que l'asseurà al banc dels acusats juntament amb l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau, és "una venjança".

En una entrevista al diari 'El Punt Avui', l'expresident ha assegurat que no hi ha cap base legal per culpar-los pel 9N, i ha lamentat que el judici "és un muntatge organitzat per la Fiscalia General de l'Estat, que vol dir el govern espanyol".

Preguntat per si la independència de Catalunya té suports internacionals, ha assenyalat: "Hem de separar interès i suport. Hi ha molt d'interès, molt; de suport no n'hi ha tant, o poc. Però que no hi hagi suport no vol dir que hi hagi hostilitat".

Sobre la mobilització que s'ha convocat coincidint amb el començament del judici, Mas ha considerat que és lògic que el sobiranisme aprofiti l'ocasió per manifestar-se: "És un missatge al món, ens persegueixen per les nostres idees".

Mas ha celebrat que la CUP aprovi els Pressupostos de la Generalitat, i ha dit que intuïa que el partit "no podia fallar dues vegades seguides".

Amb vista a les pròximes eleccions catalanes, l'expresident ha apuntat que caldrà veure si el PDeCAT obté reconeixement per ser "el partit que més se l'ha jugat", i ha afegit que ERC no s'ha mullat tant.