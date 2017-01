Puigdemont: "El sector de l'audiovisual és un referent per projectar-nos al món"

| ACN | ACN

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha refermat aquest vespre des del Fòrum, on ha assistit a la gala dels Premis Gaudí, el seu "compromís absolut amb el sector de l’audiovisual com un dels referents per projectar-nos al món". En declaracions a Catalunya Ràdio, el cap de l’Executiu ha assegurat que el Govern és “sensible” a les reclamacions del sector. Així, ha subratllat que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és un model que s'ha "de reforçar” i “TV3 és fonamental per la cultura audiovisual”, ha afegit. Per això, s’ha lamentat que hi hagi “algun grup polític” que l’hagi volgut “manipular i desprestigiar” i ha reivindicat la necessitat de blindar-se davant dels intents per afeblir "un dels nervis de la cultura del país, la cultura audiovisual".

El president ha explicat que el país ja té clar, per exemple, com combatre la pirateria, quina fiscalitat li correspondria a la cultura o quina llei de mecenatge i de patrocini li seria més beneficiós, però ha assegurat que ara les eines de les quals disposa “no serveixen per atendre la cultura, que és un dels nervis de Catalunya”. “No tenim les eines, perquè no som un estat”, ha conclòs. També ha aprofitat la seva intervenció per reiterar la implicació de tots els sectors implicats en favor de produccions, ja siguin rodades en català , o subtitulades en català.

Puigdemont ha fet aquestes declaracions després que la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, hagi reclamat en el tradicional discurs de la gala dels Premis Gaudí ajuts específics per al foment del rodatge en català.

Segons Passola, la normalització lingüística "no ha arribat al cinema" i, per això, ha reclamat al president de la Generalitat incrementar els recursos per a la televisió pública perquè fomenti la ficció en català i eviti que el talent marxi a les televisions privades. "La riquesa d'Europa és al diversitat, la llengua d'Europa és la traducció. Volem ser europeus i volem rodar normalment en català", ha conclòs la presidenta.