Benoît Hamon guanya Manuel Valls a les primàries de l'esquerra francesa

Benoît Hamon s'ha proclamat vencedor de les primàries socialistes franceses, després de derrotar en la segona volta a l'exprimer ministre, Manuel Valls. L'exministre d'Educació ha obtingut el 58,65% dels vots, pel 41,35% de Valls. Hamon, que partia com a favorit després de superar Valls en la primera volta, és l'escollit per la militància socialista per batre als seus dos rivals més immediats, Emmanuel Macron i Jean-Luc Mélenchon, tots dos amb passat socialista.