C's es prepara per poder governar a l'Estat el 2019

Ciutadans (C's) s'ha fixat l'objectiu de poder governar a partir del 2019. Així ho ha explicat aquest diumenge el líder de C's, Albert Rivera, des de Madrid, on la seva formació ha presentat la seva nova executiva, elegida en primàries amb el 87% dels vots, i que ha passat de 23 vocals a 37. Per Rivera no n'hi ha prou amb pactar amb el PP perquè el que volen és governar a l'Estat. "Ens estem preparant, estem guanyant experiència, estem guanyant bagatge per poder arribar al 2019 i llavors poder dir als espanyols compteu amb nosaltres, no només per entrar a les institucions, sinó per governar aquest país", ha afirmat Rivera. Un paper que també ha destacat Inés Arrimadas, que serà portaveu de la nova executiva.