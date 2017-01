Un treballador de la Unió Temporal d'Empreses (UTE) que s'encarrega de les obres d'asfaltatge de la pista principal de l'Aeroport de Barcelona-El Prat –que es duen a terme des de principis de gener- va morir dissabte a la nit atropellat per una màquina. Segons fonts de l'aeròdrom, l'home va ser atès immediatament pels serveis d'emergència de la infraestructura, que li van practicar els primers auxilis i el van traslladar en ambulància a l'Hospital de Bellvitge, on, finalment, va morir. Per ara, es desconeixen més detalls dels fets.