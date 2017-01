Gairebé 30 quilòmetres de cua a la C-16 per tornar del Pirineu

| ACN

L'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona està sent força complicada aquest diumenge a la tarda, especialment a les vies que connecten amb el Pirineu. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), a la C-16, l'Eix del Llobregat, hi ha 27 quilòmetres de cua entre la boca sud del túnel del Cadí i Berga i dos quilòmetres d'aturades abans d'accedir al peatge. Els vehicles també circulen lentament a l'N-260 entre Planoles i Ribes de Freser, on hi ha uns quilòmetres de retencions, i a la C-14 a Organyà, on hi ha dos quilòmetres de cua.