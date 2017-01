Liz Castro abandona el Secretariat Nacional de l'ANC

| Jordi Borràs

L'escritpora i editora Liz Castro ha anunciat aquest diumenge que abandona el Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). Segons ha confirmat l'Assemblea en un comunicat, Castro deixa la direcció de l'entitat sobiranista per finalitzar els llibres que té en marxa sobre el procés però mantindrà la seva tasca a les sectorials d'intèrprets i traductors. Castro va ser en dues ocasions la candidata més votada a les eleccions al Secretariat per les bases de l'Assemblea i es va postular al maig del 2016 per presidir el Secretariat amb l'actual líder, Jordi Sànchez. Castro ho ha anunciat en una reunió extraordinària del Secretariat a Barcelona. D'altra banda, l'entitat ha xifrat en 15.000 persones els inscrits a la manifestació del 6-F amb una cinquantena d'autocars.

D'altra banda, en el mateix comunicat l'Assemblea ha explicat que la reunió del Secretariat d'aquest diumenge també ha posat sobre la taula propostes per a la campanya unitària amb la resta d'entitats sobiranistes de cara al referèndum. Creuen que la campanya hauria d'arrencar a la primavera.