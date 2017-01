| Reuters

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha defensat aquest diumenge la necessitat de tenir unes "fronteres fortes i controls extrems" referint-se a l'ordre executiva signada divendres passat per la qual veta l'entrada al país als ciutadans de set països de majoria musulmana. "El nostre país necessita ARA (sic) fronteres fortes i controls extrems. Mirin el que està passant per tot Europa i al món. És un embolic terrible!", ha assenyalat a través d'un missatge en el seu compte personal en Twitter, @realDonaldTrump.

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world - a horrible mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de gener de 2017

El missatge ha estat retuitejat a través del compte oficial del president, @POTUS, però altres dos en els que carrega contra la premsa i denuncia la mort de cristians a Pròxim Orient, han quedat exclusivament per al seu compte personal. "Han executat en gran nombre a cristians del Pròxim Orient. No podem permetre que continuï aquest horror", ha assenyalat referint-se a la suposada persecució de cristians. Pel que fa a la premsa, s'ha centrat en el diari 'The New York Times'. "Algú amb aptitud i conviccions hauria de comprar el fracassat i mentider 'The New York Times' per a gestionar-ho correctament o deixar que es perdi amb dignitat!", ha argumentat.

Christians in the Middle-East have been executed in large numbers. We cannot allow this horror to continue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de gener de 2017