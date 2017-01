Els comuns inicien la construcció del nou partit amb l’aspiració de ser “majoria”

“No podem esperar. No per guanyar les eleccions, sinó per acabar amb la pobresa energètica, pels milions de treballadors condemnats a l’atur o la precarietat, per la justícia de gènere, perquè la sanitat i l’educació no es converteixin en un privilegi... No podem esperar per fer un nou país”, ha exclamat Domènech . Un Domènech que ha apel·lat a les persones i ciutadans de Catalunya que “es mereixen unes institucions i un país que estigui al seu servei”.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també ha intervingut a l’acte, en què ha demanat que el nou subjecte polític “no sigui mai un espai que es miri el melic, com fan tants partits tradicionals, sinó “un espai més obert al món i el més internacionalista possible, perquè els reptes que tenim a casa nostra són reptes globals”. També un espai que sumi i reculli el sentiment de moltes lluites: “Que sumi moltes identitats però que no es tanqui en cap d’elles i que vagi més enllà de les sigles”.

Colau ha defensat la celebració d'un referèndum però s'ha desmarcat del full de ruta del Govern: "Hi seguirem treballant. No com altres que han passat pantalles molt ràpid, han tornat i ja no saben on són". L'alcaldessa de Barcelona ha fet el contrapes reclamant que també hi ha "altres urgències que no poden esperar", com ara "revertir les retallades criminals a Catalunya, i una fiscalitat justa. Que paguin més els rics és voluntat política".

Tret de sortida el procés participatiu

Marc Parrés, coordinador de les ponències zero del nou espai polític ha fet una crida a la participació per començar a treballar en la confecció de l’ideari d’aquest “nou projecte de país” a partir d’aquest dilluns i fins principis de març. En l’elaboració del document base hi han participat 375 persones, “expertes en els diferents àmbits i temes, que venen de l’activisme polític, social, del món acadèmic, que formen part les 4 organitzacions i d’altres que no militen en cap”.

El procés participatiu s’encetarà via online través del web fem.unpaisencomu.cat, on s’hi podran fer aportacions al document. També es faran 66 trobades territorials I 5 de sectorials arreu del territori fins el 5 de març. L’assemblea fundacional del nou espai tindrà lloc a principis d’abril, segons ha informat Un País en Comú a través d’un comunicat.