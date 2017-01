| ACN

El coordinador general del Partit Popular a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, ha advertit el Govern que el seu partit utilitzarà “tots els recursos legals que té a la mà” per evitar l’entrada en vigor dels pressupostos. “És evident que no ens quedarem de braços creuats quan s’aprovin uns pressupostos que contemplen una consulta per un referèndum d’autodeterminació”, ha sentenciat el líder dels populars, assegurant que l’aprovació dels comptes provocarà “el xoc contra un gran mur, que és l’estat de dret”. Acompanyat per un ampli gruix de veïns a les portes del recent inaugurat camp de futbol de Badalona, Albiol també ha carregat contra la mobilització que promouen els partits i entitats sobiranistes pel 6 de febrer, dia en què comença el judici contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per haver celebrat al consulta del 9-N: “hi ha una part de la classe política que ha perdut el nord”, ha reblat.