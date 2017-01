Domènech reivindica la força dels comuns per posar fi a "l'hegemonia convergent"

| ACN

El portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, ha erigit el nou espai que articulen els comuns com el "de la nova etapa, el nou període històric que viu el país", i considera que és "l'únic" marc polític "en disposició de fer un diàleg real" amb els ciutadans. Domènech ha celebrat que des d'aquest diumenge, amb el tret de sortida a la fase fundacional, els comuns obrin un nou camí per ser "més forts, més savis i amb més poder". "Podrem acabar d'una vegada amb l'hegemonia convergent que fa massa temps que estem veient com encara es manté malgrat que perdin eleccions", ha assegurat Domènech des de les Cotxeres de Sants. A més, el cap de files dels comuns al Congrés ha assegurat que la intenció "irrenunciable" del nou espai és ser majoria i que només tingui per límit que el nombre d'integrants sigui "il·limitat".