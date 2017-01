Busqueta (CUP) critica ERC per "donar suport" a reformes fiscals del PDeCAT

| ACN

L'economista i exdiputat de la CUP Josep Manuel Busqueta ha criticat aquest diumenge que ERC "no està fent cap tipus de sentit a les seves sigles d'esquerra i està donant suport" a reformes fiscals del PDeCAT. En un debat de Catalunya Ràdio, en què ha conversat amb el també economista i diputat de JxSí Oriol Amat, ha lamentat que "des de la dècada dels 80 hi ha hagut a l'Estat espanyol una sèrie de reformes fiscals que han portat a Catalunya a ser un dels territoris amb una desigualtat més gran", i ha assegurat que primer CiU i ara el PDeCAT –hereu de CDC– han recolzat la fiscalitat que ho ha permès. Ho ha dit referint-se als tipus de l'IRPF que recullen els Pressupostos de la Generalitat per a 2017, que no incorporen les modificacions que la CUP proposava per a les rendes més elevades, quelcom que Amat ha defensat per no entrar en un debat sobre fiscalitat en ple procés independentista. "Si modifiquéssim qualsevol punt de l'IRPF, això no tindria cap impacte en 2017, un any en el qual han de passar moltes coses", com el referèndum sobre la independència previst pel Govern.

Preguntat sobre la decisió de la CUP, presa dissabte, de donar suport als Comptes de la Generalitat, Busqueta ha dit no compartir la decisió però respectar-la: "Són uns Pressupostos nefastos, uns dels més neoliberals dels que podem trobar ara mateix a nivell de la Unió Europea". En aquest sentit, ha asseverat que són "insuficients per fer front a aquesta realitat social de famílies que estan vivint amb 500 euros i que s'escalfen del fred hivern amb amor i no amb la calefacció". Davant d'això, Amat ha argumentat que la Generalitat ha de complir un objectiu de dèficit del 0,6% i que, de no fer-ho, "assumiria deutes amb proveïdors i empreses contractistes a les quals després no tindria diners per pagar". Alhora, ha explicat que 16.000 milions d'euros recaptats anualment en impostos a Catalunya no reverteixen en aquesta comunitat autònoma: "Se'n van i no tornen".