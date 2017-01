La Fiscalia demana presó per a un jove per abusar d'una menor amb discapacitat psíquica

La Fiscalia ha demanat deu anys de presó per a un jove per presumptes abusos sexuals a una nena de 12 anys amb discapacitat psíquica, en un escrit d'acusació previ al judici que està previst que es faci dimecres que ve a l'Audiència de Barcelona. Segons sosté el Ministeri Fiscal en el seu escrit, la tarda del 15 d'octubre de 2013, Pau N., que tenia 18 anys llavors, es va dirigir a Sallent (Barcelona) al cotxe del seu pare per quedar amb la menor; la va recollir a casa d'una amiga i se la va portar a un lloc apartat. Allà, suposadament va mantenir relacions sexuals consentides amb la menor, que llavors tenia 12 anys i una deficiència psíquica del 33% amb un coeficient cognitiu per sota del límit normal.