Arrimadas creu que "la sortida més lògica" a Catalunya són unes eleccions

| ACN

La líder de C's al Parlament, Inés Arrimadas, ha assegurat aquest diumenge que per donar solució a la situació política de Catalunya "la sortida més lògica és que es convoquin eleccions" i, de celebrar-se, ha anunciat que optarà a ser candidata a la Generalitat. "Si hi ha eleccions en els pròxims mesos tinc intenció de presentar-me a les primàries i que siguin els militants que decideixin si tornem a presentar la candidatura o hi ha un altre company que té el seu suport", ha explicat en un declaracions a Rac 1.

Sobre la decisió presa dissabte per la CUP d'aprovar els Pressupostos de la Generalitat, ha considerat que és "el resultat més esperat perquè, si no, anaven a eleccions ara mateix". "Això els allarga una miqueta més i no hem d'anar a eleccions", ha continuat la també portaveu de l'executiva de C's. Arrimadas ha lamentat que els Pressupostos prosperin perquè, segons la seva opinió, "contenen més impostos per als catalans, més xiringuitos polític i més 9N".