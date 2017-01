El PSC farà "pedagogia" al PSOE per reconèixer a Catalunya com a nació

La representant del PSC a la Comissió Gestora del PSOE, Teresa Cunillera, ha explicat que els socialistes catalans faran "molta pedagogia" entre els seus companys del PSOE perquè es reconegui Catalunya com a nació. En una entrevista d'Europa Press, ha recordat que el PSC sempre ha defensat que Catalunya és una nació com a sentiment de pertinença a un territori amb una cultura i una llengua, "no com una nació-Estat", tot i que s'ha mostrat comprensiva amb els companys de files de la resta d'Espanya que no ho comparteixen. "Hem de fer molta pedagogia, invitar-los que vinguin" a Catalunya perquè vegin que el sentiment de nació és compartit per la gran majoria dels catalans i que es viu amb naturalitat", ha destacat.

Cunillera dóna als membres del PSOE "molt marge de confiança perquè al final hi hagi entesa", i assegura que, si ella hagués nascut a una altra comunitat autònoma, potser tampoc comprendria tan bé la realitat nacional de Catalunya com ho fa ara. Ha citat al mort socialista segovià Anselmo Carretero, que va definir Espanya com una nació de nacions, i ha cridat a avançar en aquest sentit: "Nosaltres ens hem d'explicar, i un poc d'esforç per entendre'ns no pot anar malament".