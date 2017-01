El president del grup parlamentari de JxSí, Jordi Turull, no descarta que es puguin avançar les dates del referèndum sempre i quan, ha dit, es pugui fer amb garanties: " Si podem tenir preparat el referèndum al maig, no esperarem al juny. S’hi està treballant però no especularia amb les dates" , ha assegurat als micròfons de RAC1. "Quan abans estigui tot preparall, millor. Tenim un acord amb la CUP que diu màxim al setembre però si l’Estat espanyol segueix en aquesta línia d’anar a una justícia polititzada, prendrem les decisions oportunes” .

Turull ha valorat molt positivament el sí de la CUP i ha criticat que l'oposició vulgui portar els Pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries: "L’oposició critiquen els pressupostos quan en realitat el que no volen és que hi hagi referèndum. Han anunciat que portaran els comptes al Consell de Garanties per tant posar totes les pegues". I ha alertat que el govern de l'Estat anirà a totes: "El govern espanyol farà tot el que pugui per posar totes les pegues del món i fer de tot menys política, que és el que de moment està fent".

Sobre el 6-F, el president de JxSí ha afirmat que qui s'està jutjant és a dos milions tres-centes mil persones que van votar: "Recordem que tots els fiscals de Catalunya van dir que no hi havia cap motiu per anar a judici". Tanmateix, ha afirmat que aquest judici tindrà molt d'impacte pel procés "per veure com les gasta l’Estat espanyol i aquella gent que encara no ho té clar farà que acabi d’obrir els ulls".