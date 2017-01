Marta Rovira: "No contemplem cap altre escenari que el referèndum"

La secretària general d'ERC i portaveu de JxSí, Marta Rovira , ha assegurat que totes les forces polítiques que han negociat els Pressupostos han hagut de fer concessions per arribar a un acord: "Tothom ha fet els seus sí condicionats . Al final el que hem de fer és trobar un marc d’entesa i un marc de consens entre els sí condicionats de tothom per seguir avançant. Tothom fa renúncies ", ha dit al programa El Suplement, de Catalunya Ràdio.

Amb tot ha dit que els Pressupostos que s'aprovaran no són els que es mereixen els catalans i, de fet, quan se li ha preguntat sobre què estava més orgullosa d'aquests pressupostos, ha reconegut que ho està de l'acord: "Els Pressupostos potser no són els que es mereixen els ciutadans de Catalunya perquè no tenim tot el marge per determinar com han de ser aquests pressupostos. Caminem cap a un objectiu comú perquè definitivament puguem fer els Pressupostos que es mereix la nostra gent, per tenir sobirania econòmica i fiscal".

També ha dit que l'augment de l'IRPF a les rendes més altes que reclama la CUP ha de ser una carpeta absolutament tancada. "Tenim un pacte que incorpora tota la política fiscal, en l’àmbit de l’IRPF ja ho hem explicat, hi ha unes petites reduccions molt concretes, que és el punt de trobada que hem tingut entre tots, i hem de tirar endavant. Ara mateix tenim un acord de pressupost i està tancat".

Referèndum

Rovira ha reiterat que el referèndum es farà i que estan preparats per fer-lo: "No contemplem cap altre més escenari. No hi ha dificultats ni obstacles que no es puguin superar en l’organització del referèndum". També ha deixat la porta oberta a la possibilitat d'avançar la data en funció de la bel·ligerància de l'Estat. "Si el govern segueix en aquest escenari bel·ligerant, nosaltres haurem de reaccionar políticament. És el govern espanyol el que ens posa en un escenari d’unilateralitat".