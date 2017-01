| ACN

L'Associació Professional de la Magistratura (APM) posa en qüestió la "idoneïtat" que l'exsenador Santiago Vidal, suspès com a jutge durant tres anys per redactar una Constitució per a un futur estat català, pugui tornar a exercir la seva carrera judicial. En un comunicat, l'entitat afirma que "tot i haver estat suspès disciplinàriament de les seves funcions, el senyor Santiago Vidal segueix sent membre de la carrera judicial i, legalment, podrà optar a reincorporar-se a la mateixa després d'haver complert la sanció imposada pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ). "Vidal no mereix pertànyer a una carrera que té com a premissa bàsica la seva fidelitat a la Constitució", apunta l'APM. L'ens també retreu a l'exsenador que, enlloc de denunciar-ho a les autoritats, expliqués en diverses conferències "afins a la seva ideologia" que, per exemple, la Generalitat disposa de manera il·legal de les dades fiscals dels catalans, informació que immediatament va negar el Govern o que es disposava d'una llista dels jutges i magistrats, amb noms i cognoms, classificats per si eren afins o no al procés independentista.

L'APM indica que, davant d'aquests fets, té dues "hipòtesis". La primera seria que Santiago Vidal "hagi faltat absolutament a la veritat en les seves manifestacions", i que són "producte de la seva fantasia ideològica". La segona, que les mateixes manifestacions "s'ajusten a la realitat, revelant indegudament el que havia de romandre en secret davant l'opinió pública, i que hagi hagut d'abandonar el seu lloc com a conseqüència d'aquesta indiscreció", apunta l'associació. En aquest sentit, confia que la investigació iniciada per la Fiscalia aclarirà finalment totes les circumstàncies. Tot i així, l'APM alerta que "el senyor Vidal segueix sent membre de la carrera judicial, i, legalment, podrà optar a reincorporar-se a la mateixa després d'haver complert la sanció imposada pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ)". "Per això", afegeix l'ens, "creiem que és absolutament necessari que si en algun moment sol·licita el reingrés al servei actiu, el Consell General del Poder Judicial valori la seva idoneïtat per al càrrec", apunta. El passat mes de novembre, el ple del CGJP va decidir suspendre al jutge Vidal per un període de tres anys –el termini màxim de suspensió prevista per la Llei Orgànica del Poder Judicial-, per haver redactat un esborrany d'una Constitució Catalana. El plenari, però, va descartar expulsar el magistrat de la carrera judicial a l'Audiència de Barcelona, tot i que sí perdia la plaça. El Tribunal Suprem va ratificar la decisió del Consell deixant de banda el recurs presentat per Santiago Vidal.