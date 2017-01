[VÍDEO] "El 6-F et jutgen a tu"

"El 6-F et jutgen a tu". Això és el que diu un vídeo difós per les xarxes socials per cridar a la mobilització que les entitats sobiranistes han convocat pel 6 de febrer, dia en què començarà el judici contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per haver posat les urnes el 9 de novembre del 2014. El vídeo comença avisant que el 6-F "es jutja molt més que Mas, Ortega i Rigau", amb imatges de l'expresident i de l'exvicepresidenta del Govern votant en la consulta, i de l'exconsellera d'Ensenyament entrant al TSJC.