Santamaría: "No permetrem que Catalunya sigui la veu única dels que se salten la llei"

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmat aquest dissabte des de Logronyo que "el PP i el govern no permetran que Catalunya sigui la veu única dels que se salten la llei" i ha criticat que, per alguns partits nacionalistes, "la seva comunitat són només ells". Sáenz de Santamaría ha afirmat que mentre pel PP "Espanya són els espanyols", per alguns partits nacionalistes "la seva comunitat són només ells" i, en el cas de Catalunya, "són només la Generalitat de Catalunya, Puigdemont, Junqueras i Romeva" . "Quan estic en el govern parlo només del govern o del meu ministeri, però quan estic en el PP, parlo com a militant, però a la Generalitat sembla que ells són els catalans i tot s'ha de supeditar a la Catalunya que ells volen", ha reblat.

Soraya Sáenz de Santamaría també ha acusat els nacionalistes catalans de "negar la veu i l'opinió a tots els altres, que són catalans com ells". "Es comença per no complir la constitució i s'acaba amb un senador que presumeix de què allà poden saltar-se els drets dels ciutadans perquè l'important és la seva visió de la societat", ha dit en al·lusió a Santi Vidal.

Albiol demana al PSC que doni suport al ple sobre Vidal

La vicepresidenta del govern espanyol ha clausurat a Logronyo l'acte que ha presentat la ponència Econòmica i d'Administració Territorial que el PP debatrà en el seu 18è Congrés Nacional i en el qual també hi ha intervingut el coordinador general del Partit Popular català, Xavier Garcia Albiol, que ha aprofitat per demanar al PSC que doni suport a la proposta del seu partit de celebrar un ple extraordinari sobre les afirmacions de Santiago Vidal. "No permetin que el Govern de la Generalitat surti d'un tema tan greu sense donar explicacions al Parlament", ha reclamat als socialistes Albiol. "Necessitem el suport de dos grups més. Ciutadans sembla que ens donarà suport, però molt em temo que el PSC no està per aquesta qüestió", ha reflexionat en veu alta el líder popular.