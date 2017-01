El Govern demana al Ministeri d'Educació que "agilitzi" el conveni per pagar les beques

El Govern ha demanat al Ministeri d'Educació que "agilitzi" el conveni per poder fer el pagament de les beques als alumnes catalans. La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, i el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, han enviat una carta al ministre d'Educació, Cultural i Esport, Iñigo Méndez de Vigo, demanant que, "de manera urgent", resolgui la paralització del conveni de col·laboració que anualment l’Estat estableix amb la Generalitat per a la gestió de les beques a Catalunya i que, segons el Govern, a dia d’avui, "impedeix comunicar la resolució oficial i procedir al pagament dels ajuts destinats als estudiants catalans en situació més vulnerable".

En la missiva, Ruiz i Baiget demanen al ministre espanyol explicacions del motiu del retard de la signatura i en sol·licitant la tramitació urgent. El Govern constata, a més, que aquesta situació afecta 158.000 famílies catalanes (70.000 estudiants universitaris i 88.000 alumnes de l’àmbit no universitari), i recorda que el passat 22 de novembre, l'Executiu català va enviar "degudament signat a Madrid el conveni proposat per l’Estat per fer la gestió anual de les beques del ministeri", i que "aquest conveni no va ser retornar amb la signatura corresponent del govern espanyol, malgrat les reiterades reclamacions fetes des de la Generalitat".

Dos mesos després, el ministeri que encapçala Méndez de Vigo ha donat resposta a les reclamacions informant que hi ha un error en el text i en les quanties, raó per la qual proposa una nova redacció d’aquest document que implica tornar a començar, segons el Govern. En aquest sentit, en la carta enviada al ministre, els consellers Ruiz i Baiget reclamen "una solució urgent per poder procedir immediatament a la resolució de les beques per abonar els ajuts amb la major brevetat possible".