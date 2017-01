Rabell titlla de "vot en diferit" el suport de la CUP als Pressupostos

| Europapress

El president de SíQueEsPot al Parlament, Lluís Rabell, ha ironitzat aquest dissabte sobre la decisió de la CUP de votar favorablement als Pressupostos de la Generalitat i ha considerat que es tracta d'un "vot en diferit". "La CUP inventa el vot favorable als Pressupostos en diferit. De moment, llum verda, però si el setembre no hi ha referèndum unilateral...", ha publicat a Twitter. La CUP ha decidit donar suport als Pressupostos del 2017 per 39 vots a favor, 22 en contra i dues abstencions, advertint també al Govern que, si no convoca el referèndum el setembre, trencaran la seva relació amb JxSí i provocaran la convocatòria d'eleccions.