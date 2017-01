| Poble Lliure

"Ara la CUP ja no és una pedra en el camí. És el torn del Govern i de Junts pel Sí", comentaven dirigents cupaires en acabar la reunió del consell polític i el GAP a Vilafranca del Penedès, d'on ha sortit un sí condicional als pressupostos de Carles Puigdemont per 39 vots a favor i 22 en contra. Un sí que està condicionat a la celebració del referèndum unilateral abans del setembre del 2017, i condicionat també al compromís de l'executiu de tenir a punt la logística durant el mes de maig per si fos necessari avançar el referèndum al mes de juny "per raons polítiques o judicials", en referència a les detencions de regidors i alcaldes i les probables inhabilitacions de Mas, Ortega, Rigau, Homs i també Carme Forcadell.

Pobre Lliure, organització que forma part de Crida Constituent i en la qual milita el diputat Albert Botran, i Constituents per la Ruptura, són les dues úniques organitzacions de les vuit que tenen dret de vot que han donat llum verda a uns pressupostos que han de permetre el referèndum i el procés constituent de la República. Per contra, Endavant-OSAN, on milita la diputada Anna Gabriel, ha votat en contra. El portaveu de Poble Lliure, Guillem Fuster, ha remarcat en declaracions a El Món que "avui hem superat una pantalla que condicionava la celebració d'un referèndum. Per tant, és un sí al referèndum, al procés constituent i a la construcció de la República catalana, de manera que la pilota és a la teulada de JxSí i el Govern". En aquest sentit, des de Poble Lliure es demana a Carles Puigdemont que "garanteixi que aquest referèndum se celebra en les condicions òptimes digui el que digui l'Estat espanyol i que es convoqui de forma immediata".