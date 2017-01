L'organització d'Anna Gabriel vota no als pressupostos

| Jordi Borràs

De les vuit organitzacions que integren Crida Constituent, representades al GAP i amb dret de vot avui a Vilafranca del Penedès, quatre han votat en contra d'aprovar els pressupostos, i per tant, donar llum verda al referèndum i a la legislatura encapçalada per Carles Puigdemont. El sí de la CUP ha estat condicionat a la celebració del referèndum abans del setembre de 2017, així com a tenir la logística preparada durant el mes de maig per si el referèndum s'ha d'avançar. Dues més han votat a favor i una s'ha abstingut.

Liderant el no hi ha Endavant-OSAN, una organització fundada l’any 2000 amb el repte de crear un espai polític independentista i socialista als Països Catalans, en la qual milita i lidera ideològicamenet la diputada de la CUP Anna Grabriel, que no ha assistit a la reunió de Vilafranca del Penedès. També ha dit no l’organització juvenil Arran, que és fruit de la fusió de Maulets, la CAJEI i altres entitats l’any 2012 i es considera la branca juvenil d’Endavant, Lluita Internacionalista, una organització marxista revolucionària d’arrel trotskista, i finalment, Crida Constituent, un grup de persones que va donar suport al partit anticapitalista el 27S i que procedeixen de diferents organitzacions i moviments.

Per contra, ha donat llum verda als pressupostos de JxSí Constituents per la Ruptura, un corrent crític del moviment Procés Constituent –cofundat per Teresa Forcades i Arcadi Oliveras–, i Poble Lliure, on milita el diputat Albert Botran, i que es declara hereu de la tradició política del Moviment de Defensa de la Terra (MDT) i defensa la transversalitat de l’independentisme per assolir l’objectiu final de la República. Finalment, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, l’organització d’estudiants independentistes dels Països Catalans, creada arran de la fusió de l’Alternativa Estel i la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans, s'ha abstingut.

La Coordinadora Obrera Sindical (COS), un col·lectiu sindical que es declara hereu del sindicalisme de classe i nacional històric, que va dir no a Artur Mas, finalment no ha votat.