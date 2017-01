El Consell Nacional del PDeCAT atura la dimissió de quatre membres de la direcció

| Twitter Partit Demòcrata

El Consell Nacional del PDeCAT ha aturat aquest dissabte per majoria la sortida de quatre membres de la direcció per tal de complir amb el règim d'incompatibilitats, i s'ha adquirit el compromís de modificar-lo més endavant. La coordinadora general de partit, Marta Pascal, ha explicat que, després que comunicar al plenari la intenció dels quatre membres de deixar la seva responsabilitat a la cúpula, s'ha obert un debat on finalment s'ha acordat que segueixin en la direcció. Així, podran seguir en les seves responsabilitats el diputat i alcalde de Valls (Tarragona), Albert Batet; el diputat i alcalde de Besalú (Girona), Lluís Guinó; la diputada i alcaldessa de Calella (Barcelona), Monserrat Candini, i la directora de Cooperació Interdepartamental del Govern, Elsa Artadi.

Per a això, se seguirà el tràmit establert en els estatuts del partit, i els quatre demanaran un informe a la Comissió de Qualitat Democràtica, que presideix l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, perquè validi aquesta excepció al règim d'incompatibilitats, i serà ratificat en el pròxim Consell Nacional. Les incompatibilitats va ser una de les qüestions més espinoses del conclave de juliol i, després d'una proposta de les joventuts, es va acordar que els dirigents podien exercir un màxim de dos càrrecs.

Campanya

Al Consell Nacional també s'han tractat altres qüestions com la campanya que el partit impulsarà amb vista als debats sectorials que han de culminar en la convenció ideològica que celebraran durant la primavera. Artadi ha estat l'encarregada d'explicar aquesta campanya que, sota el nom de 'El millor país. StartCat', té previst organitzar diversos debats sectorials fins a la celebració de la convenció.