Òmnium presentarà una gran campanya unitària a favor del sí en el referèndum

| ACN Òmnium Cultural ha donat el vistiplau aquest dissabte a la confecció d’una gran campanya unitària a favor del ‘sí’ en el referèndum d’independència de la propera tardor. “La proposta que fem als nostres 62.000 socis i al conjunt de la ciutadania de Catalunya és fer una campanya que reculli totes les sensibilitats en la defensa del ‘sí’. Haurà de ser aglutinadora de totes les opcions polítiques i dels moviments de base, tothom s’hi ha de sentir còmode”, ha afirmat el president d’Òmnium, Jordi Cuixart. “El moviment sobiranista és divers i plural, cadascú amb els seus matisos, i ningú s’hi hauria de sentir exclòs”, ha reflexionat en veu alta el president d’Òmnium, que ha fixat el mes d’abril com a límit per presentar aquesta campanya. Paral·lelament, Cuixart ha aplaudit el suport final de la CUP als pressupostos de la Generalitat per al 2017: “Es tracta d’un pas més en la construcció de la república catalana. El sobiranisme demostra maduresa i sentit d’Estat”, ha valorat el líder d’Òmnium.











“Sempre hem dit que no entendríem que no es posessin d’acord les forces sobiranistes”, ha recalcat Cuixart, sobre les negociacions CUP-JxSí dels comptes per al 2017. “Per tant, una vegada més –i en contra del que ens volen fer veure des de l’estat espanyol, avui hem fet un pas més en la construcció d’aquesta república catalana”, ha afegit el president d’Òmnium Cultural. “Es tracta d’una etapa que hem superat malgrat tots els malgrats”, ha ironitzat Cuixart. “S’ha posat en valor la transversalitat del moviment sobiranista i demostrat la seva maduresa i sentit d’Estat, que des de les entitats sempre hem reivindicat”, ha insistit el president d’Òmnium Cultural, que en l’Assemblea General Ordinària (AGO) celebrada al Casinet d’Hostafrancs de Barcelona ha aprovat amb un ampli consens el pressupost de l’entitat i el seu pla de treball per al 2017. Un pla de treball que passa, entre d’altres iniciatives, per impulsar aquesta gran campanya unitària a favor del ‘sí’ en el referèndum. “Votar és la gran lluita compartida de la Catalunya del 2017 i per això apostem fermament per fer una campanya unitària pel 'sí' que aglutini tots els agents sobiranistes. Ara el gran consens de país es diu referèndum i la prioritat de l'entitat és guanyar-lo i construir la república catalana”, ha manifestat Cuixart davant dels prop de 500 associats presents a l’AGO.