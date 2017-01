[VÍDEO] El pas de la Marxa Pagesa per Barcelona

La Marxa Pagesa ha mobilitzat més de 500 tractors durant el seu pas per Barcelona. En aquest vídeo es pot veure la Marxa pel carrer de Sants, on els veïns han aplaudit la tractorada.

La Marxa ha servit per reclamar el reconeixement de l'activitat pagesa i ramadera per part de la societat i del món polític. Convocada pel sindicat Unió de Pagesos (UP), l'acció volia "renovar el contracte de la societat" amb el camp per al futur més immediat.