Tensió a Súmate per escollir la nova presidència

Màxima tensió a l'Assemblea General de Súmate . A la reunió d'aquest dissabte al matí a Cotxeres de Sants per a escollir la nova presidència s'hi han viscut moments de crispació, a causa de l'enfrontament entre les dues llistes. El candidat de l'oposició, de perfil rupturista amb l'antiga junta, Manuel Puerto, no ha acceptat la victòria de Montse Sánchez , la nova presidenta de l'entitat de castellanoparlants independentistes.

Puerto, de fet, ha marxat a mitja assemblea sense presentar les seves propostes, i ha denunciat irregularitats en el procés d'elecció. De fet, ha arribat a dir que renunciava a la candidatura. Tot i això, Puerto ha tornat al cap d'una hora per poder votar. La votació, que s'ha realitzat amb el procés d'una sola urna i citació nominal per ordre alfabètic, s'ha desenvolupat sense més incidències.

Tot plegat ha fet que Puerto es negués a reconèixer la victòria de la nova presidenta de l'entitat indpendentista. De fet, quan s'han llegit els vots definitius, el primer que ha fet Sánchez ha estat dirigir-se a Puerto per donar-li la mà i proposar-li una entesa per treballar plegats pel bé de l'entitat.

Tot i això, Puerto s'ha quedat assegut a la seva cadira, amb els braços plegats, li ha negat l'encaixada de mans i li ha retret a crits que tres membres de la mesa fossin del seu equip. Sánchez ha insistit amb gestos que calia demostrar unitat i bona sintonia, però en veure la negativa de Puerto, ha agafat el micròfon per agrair els suports rebuts.

| B.V. / EL MÓN

Encara amb llàgrimes als ulls, emocionada per ser la nova presidenta de Súmate, i acompanyada del seu fill, Sánchez ha insistit que "avui no ha guanyat ningú. Hem de demostrar que ha guanyat Súmate, i ara hem de treballar junts i fer pinya". "Allargo la mà a l’altra candidatura, perquè si no estem units no arribarem enlloc", ha reiterat.

Els socis encara presents han cridat "unitat, unitat", "in-inde-independència" i "Súmate, Súmate". El president de la mesa electoral ha agafat el micròfon i ha conclòs: "El que ha passat avui aquí no s'ha de repetir. Súmate ens ha de portar a la República! Visca la presidenta de Súmate!". L'assemblea s'ha acabat i Clavero i Reyes s'han abraçat a Sánchez, encara visiblement emocionada.