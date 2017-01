C's presentarà els Pressupostos de la Generalitat al Tribunal de Garanties Estatutàries

| Europapress

El portaveu de C's al Parlament, Carlos Carrizosa, ha anunciat aquest dissabte que la seva formació presentarà la sol·licitud d'una resolució del Tribunal de Garanties Estatutàries respecte als Pressupostos de la Generalitat. En declaracions als periodistes aquest dissabte a Barcelona, Carrizosa ha definit els pressupostos com a dolents perquè contenen més impostos per als catalans, més "xiringuitos polítics", i una partida específica per fer el que ha anomenat com un altre 9N. "CDC ha volgut posar-nos en mans de les assemblees de la CUP", ha dit, i ha afegit que els comptes no són socials, sinó que estan pensats per acontentar als socis de l'antiga Convergència. Després de preguntar-li per una hipotètica convocatòria electoral a Catalunya, Carrizosa ha assegurat que el 'sí' de la CUP "prolongarà la legislatura amb l'escull de la repetició del 9N", i que la seva formació no està segura de si haurà lliçons a curt termini. L'anunci de Carrizosa arriba després que la CUP hagi decidit aquest dissabte donar suport als Pressupostos de la Generalitat després d'una reunió del seu Consell Polític i el seu Grup d'Acció Parlamentària.