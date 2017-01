Treballadors de La Model boicotegen un acte de Junqueras a la Zona Franca

Una trentena de treballadors del centre penitenciari de La Model de Barcelona s'han manifestat aquest dissabte al barri de La Marina, en el districte de Sants-Montjuïc, contra el tancament d'aquesta presó coincidint amb un acte d'ERC en què participaven el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras , i el líder del partit a l'Ajuntament, Alfred Bosch . Els manifestants s'han trobat amb Junqueras i Bosch a la seva arribada per traslladar-los la seva intranquil·litat per les incerteses que genera el tancament de la presó i, tot i que en un primer moment han dit que permetrien a ERC fer el seu acte a l'haver aconseguit parlar amb els republicans, han continuat amb la seva protesta amb xiulets i proclames contra el conseller de Justícia, Carles Mundó, alguna cosa que Bosch els ha reprotxat: "Heu dit que tot el món podria parlar".

La protesta ha generat certa tensió entre els manifestants i algun veí del barri, ja que els treballadors de La Model demanen, entre d'altres mesures, que es construeixi el centre penitenciari a la Zona Franca per fer allà el trasllat, quelcom que veïns del barri rebutgen i s'ho han fet saber. Malgrat les constants protestes, Junqueras ha intervingut a l'acte per reivindicar el "compromís absolutament ferm" d'ERC amb l'arribada del metro al barri per aconseguir la seva connexió amb la resta de la ciutat. Des de l'estrada, s'ha dirigit als manifestants i els ha assegurat que el seu partit, de la mateixa manera que busca millorar la vida dels veïns de la Zona Franca, també vol fer-ho amb els veïns de l'Eixample que conviuen amb La Model "tot i que hi hagi gent que no estigui d'acord i intenti protestar de manera ben legítima". Bosch, que ha intervingut a continuació, ha interpel·lat als participants en la protesta sobre la seva reivindicació de traslladar els interns i treballadors de La Model a la Zona Franca en lloc de reubicar-los en altres centres de Catalunya: "Potser hauríem de preguntar als veïns 'què us sembla?'".

Junqueras, que ha abandonat l'acte després de la seva intervenció, ha rebutjat respondre als mitjans que l'han preguntat sobre les declaracions del fins ara senador d'ERC Santiago Vidal assegurant que la Generalitat té les dades fiscals dels catalans il·legalment.