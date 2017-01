PSC i PSOE continuen sense acord

Malgrat que fonts coneixedores de la negociació han assegurat aquest divendres l'existència d'un preacord perquè els 17.000 militants del PSC puguin participar a les primàries del PSOE , la reunió que els equips negociadors han mantingut aquest divendres a Madrid ha culminat amb un breu comunicat conjunt on asseguren que encara no han assolit cap "acord concret" en aquesta direcció, com tampoc en la possibilitat que el PSOE pugui incidir en la política d'aliances electorals del PSC . Totes dues formacions seguiran conversant en els pròxims dies.

Els dos partits es limiten a assegurar que a la reunió d'aquest divendres "han constatat la seva voluntat que totes dues organitzacions segueixin treballant juntes en la defensa d'un projecte socialdemòcrata compartit per a Espanya i per a Catalunya". Al segon punt, el comunicat assegura que les dues delegacions han estat "dialogant sobre la delimitació d'aquest projecte i de la seva articulació per ambdós partits", i "han abordat la política d'aliances electorals i la participació dels militants del PSC al Congrés del PSOE sense assolir "cap acord concret". Totes dues delegacions "seguiran negociant en els pròxims dies", tanca el comunicat.

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha valorat positivament la trobada d'aquest divendres, que ha durat poc mes de dues hores i que ha estat "molt cordial". Pel PSC hi ha participat Salvador Illa, Meritxell Batet i Antonio Balmón, mentre que la gestora del PSOE hi ha estat representada per Mario Jiménez, Elena Valenciano i Francisco Fuentes. Els socialistes catalans no han volgut fer declaracions més enllà d'aquesta valoració, però es dóna per fet també que en el futur podran participar dels òrgans de direcció del PSC, després que Teresa Cunillera es va integrar aquesta setmana a la gestora del PSOE.